В Подмосковье упал надземный переход. Пострадавших госпитализируют вертолетами

Три человека были госпитализированы в подмосковном Ступине после обрушения надземного перехода в промышленной зоне. Для доставки людей в больницы использовали вертолет. Всего пострадали 13 человек, погибших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГУ МЧС по России.

Мост был расположен в складском помещении компании FM Logistic, следует из видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Mash. На видео видны только последствия обрушения. Снимавший его мужчина предположил, что произошла перегрузка, и мост сорвало. К такому же выводу предварительно пришли в экстренных службах. Уточняется, что все пострадавшие были сотрудниками предприятия.

В результате происшествия начата проверка, которую взяла на контроль прокуратура.