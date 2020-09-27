Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 51

В Подмосковном Ступине сегодня произошло обрушение моста в промзоне компании ООО «ФМ Логистик». Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате пострадали 13 человек, троих из которых госпитализировали на вертолетах. Теперь экстренные службы заявляют, что пострадавших оказалось в три раза больше.

«По уточненным данным, в результате обрушения 39 пострадавших», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. При этом большинство из них являются гражданами Киргизии, добавляет источник. Все они работают в «ФМ Логистик».

В подмосковном Минздраве говорят, что госпитализировано было не трое, а 13 человек. При этом пятеро находятся в тяжелом состоянии, а остальные восемь в средне тяжелом.

Региональное отделение Следственного комитета начало проверку по факту происшествия.

Губернатор региона Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба администрации Подмосковья: «В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф», — добавляют там.

Обновление. По последним данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, число пострадавших выросло до 51 человека. Они направлены в разные больницы или самостоятельно обратились к врачам, уточняет ТАСС.