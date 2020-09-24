Мужчин, напавших на ОМОН, приговорили к 20 и 22 годам колонии строгого режима

Трое человек были приговорены к заключению в колонии на сроки от 20 до 22 лет городским судом Санкт-Петербурга. Решение было принято после повторного рассмотрения дела о разбойном нападении на сотрудников ОМОНа в 2015 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Суд назначил Нусимовичу и Левинскому наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого режима с ограничением свободы два года каждому, Геворкяну — 20 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — сообщили в пресс-службе.

В 2015 году трое мужчин на проспекте Маршака в Красногвардейском районе Петербурга совершили вооруженное нападение на сотрудников ОМОНа, перевозивших деньги. В ходе конфликта один сотрудник был убит, а второй серьезно ранен. Служебную машину ОМОНа подожгли, похитив сумку с 24 млн рублей. Преступников задержали весной 2016 года. Их обвинили в убийстве, разбое, бандитизме, махинациях с идентификационным номером и регистрационным знаком машины.

Ранее фигуранты были оправданы коллегией присяжных из-за непричастности к нападению по статьям «Бандитизм», «Разбой» и «Убийство». Санкт-Петербургский городской суд также оправдал их из-за «неустановленности самих событий преступления» и признал за ними право на реабилитацию. Нусимович был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и получил наказание в виде ограничения свободы на два года и освобожден от него, так как они были зачтены судом в срок пребывания под стражей. Верховный суд РФ позже отменил оправдательный приговор, отправив дело на пересмотр. Позже присяжные решили, что подсудимые виновны и не заслуживают снисходительного решения суда. Прокурор запрашивал для двух преступников пожизненное заключение и 24 года колонии третьему.