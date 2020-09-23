В Тверской области военный истребитель Су-30 сбил другой самолет – ТАСС

Накануне стало известно, что во время учений в Тверской области разбился военный истребитель четвертого поколения Су-30. По данным собеседника ТАСС в экстренных службах, он был сбит снарядом.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — рассказал источник агентства. Он не уточнил, какое именно судно атаковало истребитель и было ли это запланированное действие.

Отмечается, что пилотам удалось катапультироваться, с ними всё в порядке. Стоимость одного такого самолета может варьироваться от 50 до 100 миллионов долларов в зависимости от модели.