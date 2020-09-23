Рэперу Эльмину Гулиеву вынесли обвинение из-за аварии в центре Москвы

Устроившему ДТП в центре Москвы рэперу Эльмину Гулиеву предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следствие требует его арестовать.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«В материалах дела, представленных в суд, Гулиев указан как обвиняемый по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — сообщили в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Гулиеву, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — рассказали в пресс-службе суда.

21 сентября в 16:20 по Москве на пересечении Остоженки и Померанцева переулка произошло столкновение автомобилей Mercedes и Infiniti. После столкновения Infiniti вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, виновником аварии стал рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который, находясь за рулем Infiniti, проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. На данный момент сообщается, что Гулиев был трезв. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из которых направлены в больницу — один отказался от госпитализации. Среди пострадавших два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина — пассажир Infiniti. Источники ТАСС сообщают, что с начала года музыкант уже 29 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.