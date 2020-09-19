В питерской квартире, забитой под потолок мусором, нашли тела двух пенсионеров

В Санкт-Петербурге соседи обратились в правоохранительные органы в связи с сильным запахом из квартиры в многоэтажном доме.

Прибывшие на место пожарные вскрыли квартиру и обнаружили, что жилье под потолок запито различным мусором и бытовым хламом.

Квартира была оформлена по социальному найму на супружескую пару пенсионеров. Женщина работала кондуктором в общественном транспорте и одними из первых тревогу забили именно у нее на работе. Коллеги сообщали, что она уже несколько дней не выходит на работу. Также заявление о пропаже родителей писала дочь.

В итоге под грудами мусора были найдены тела сначала мужа, а после и жены. Оба пенсионера скончались, пишет РЕН ТВ.

При этом соседи утверждают, что из квартиры никогда не было запаха, хотя коммунальным службам при содействии администрации района пришлось вывести из жилых метро целый самосвал хлама.