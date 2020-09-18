В Москве с начала этого года при ДТП с велосипедами погибли четыре человека

Каждая четвертая авария с велосипедистами в Москве случается во дворе, больше всего инцидентов пришлось на август.

Об этом рассказали в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции, передает ТАСС.

«По завершении летнего периода на территории столицы зарегистрировано 230 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых четыре человека погибли и 229 получили ранения», – рассказали в ведомстве, уточнив, что 72% ДТП происходит в светлое время суток.

Максимальное количество происшествий с велосипедами в этом году зафиксировано в августе – всего их было зарегистрировано 62. Основными видами нарушений стали несоблюдение очередности проезда, игнорирование сигналов светофора, пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу, а также нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В ГИБДД Москвы напомнили, что при пересечении проезжей части велосипедисты становятся пешеходами, и призвали водителей соблюдать предписания дорожных знаков, требования сигналов светофора и снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Велосипедистов призвали быть более бдительными и ответственными при участии в дорожном движении.