В Уссурийске ввели режим ЧС из-за тайфунов, в центре города подтоплены дома

Режим ЧС объявлен в Уссурийске после того, как на Дальний Восток обрушились тайфуны «Хайшен» и «Майсак».

«Введён режим ЧС локального характера на территории города Уссурийска из-за паводка после тайфунов», – приводит «Хакасия-Информ» слова представителя Уссурийского городского округа.

Сообщается, что в центре города подтоплены три дома и 14 придомовых территорий.

Сейсас режим чрезвычайной ситуации действует в нескольких районах Хабаровского края. Вода вышла из берегов Амура, и подтоплены более тысячи участков.