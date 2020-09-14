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Причиной обрушения на шахте в Кузбассе, где погиб рабочий, мог стать выброс газа

Общество - Происшествия
09:59, 14 сентября 2020

Причиной обрушения на шахте в Кузбассе, где погиб рабочий, мог стать выброс газа

Один человек погиб и один пропал при обрушении в шахте «Чертинская-Коксовая» в Беловском районе Кемеровской области.

Как сообщает «Интерфакс», в момент обрушения в шахте находились 95 горняков, 87 из них выбрались на поверхность, еще шесть занимаются жизнеобеспечением. 

Возможной причиной инцидента стал внезапный выброс угля и газа, пишет ТАСС

На месте происшествия работают спасатели, СК и прокуратура начали проверку. Выяснением обстоятельств и причин аварии занимается специальная комиссия.

Напомним, в середине августа в результате обрушения на шахте «Воргашорская» в Коми погибли четверо рабочих. 

Рубрика: Происшествия

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