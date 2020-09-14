На Новом Арбате задержали двоих мужчин, кидавших людям под ноги муляж гранаты

Полицейские задержали в центре столицы двоих мужчин, подбрасывавших прохожим под ноги муляж гранаты и снимавших видео.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нарушители были задержаны на Новом Арбате.

«Задержанные демонстрировали другим гражданам предмет, похожий на гранату, подбрасывая его под ноги гражданам, чем вводили их в состояние аффекта, грубо нарушая общественный порядок, при этом вели видеосъемку», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что злоумышленники использовали муляж гранаты Ф-1.

В отношении задержанных, которыми оказались житель Петербурга и москвич, составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Правоохранительные органы проводят проверку.