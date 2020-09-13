54 семьи в Краснодаре остались без жилья из-за ночного пожара

Утром 13 сентября пожарным службам удалось ликвидировать огонь на верхних этажах большого многоквартирного дома в Краснодаре. Огонь полностью уничтожил 54 квартиры, пишет «Интерфакс».

Предполагается, что причиной возгорания стала неисправность проводки в одном из помещений. В администрации города сообщают, что пострадавшие размещены в гостинице «Кавказ» и, в случае необходимости, под их размещение будет определена еще одна городская гостиница.

На фоне пожара был введен локальный режим ЧС, что позволит горожанам получить право на компенсацию из городского бюджета.

Общая площадь возгорания составила 4,4 тысячи квадратных метров, но происшествие обошлось без жертв. Ночью было эвакуировано 300 жильцов. Всего пламенем повреждено 88 квартир.

Организована проверка прокуратуры. Дом не был газифицирован. Предполагается, что возгорание произошло на седьмом этаже, а за ним загорелся весь восьмой мансардный этаж.