Прокуратура выясняет причины обрушения потолка в спортзале школы Стерлитамака

В школе №7 города Стерлитамака обвалилась часть потолка в спортивном зале. В момент крушения в зале не было ни учеников, ни педагогов. ЧП произошло в 7:30 утра, передает местное отделение ВГТРК, уроков физкультуры в этот день запланировано не было.

Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, пишет «Учительская газета». Надзорное ведомство намерено проверить действия должностных лиц на предмет соблюдения прав школьников на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что в школе даже не подозревали о каких-либо нарушениях в сооружении школы. Зданий было построено в 1975 году.