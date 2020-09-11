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Прокуратура выясняет причины обрушения потолка в спортзале школы Стерлитамака

Общество - Происшествия
15:03, 11 сентября 2020

Прокуратура выясняет причины обрушения потолка в спортзале школы Стерлитамака
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В школе №7 города Стерлитамака обвалилась часть потолка в спортивном зале. В момент крушения в зале не было ни учеников, ни педагогов. ЧП произошло в 7:30 утра, передает местное отделение ВГТРК, уроков физкультуры в этот день запланировано не было.

Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, пишет «Учительская газета». Надзорное ведомство намерено проверить действия должностных лиц на предмет соблюдения прав школьников на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что в школе даже не подозревали о каких-либо нарушениях в сооружении школы. Зданий было построено в 1975 году.

Рубрика: Происшествия

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