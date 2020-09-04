В Самаре ведется доследственная проверка по факту смерти школьницы на перемене

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали проверку после внезапной гибели ученицы в школе № 81 города Самары.

Как сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на сообщение ведомства, трагедия случилась накануне, 3 сентября. Во время перемены одной из учениц стало плохо на лестнице, она упала и умерла.

Издание «ВолгаНьюс» пишет, что инцидент произошел, когда детей переводили для занятий в класс с первого этажа на четвертый. У девочки были проблемы с сердцем, поэтому она не выдержала нагрузки.

Отмечается, что это не первый случай, когда школа №81 привлекает внимание правоохранительных органов: в ноябре 2018 года из-за некачественно приготовленной пищи шеcтеро учеников были госпитализированы с инфекционным заболеванием.