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03 сентября, четверг

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В Москве велосипедист ограбил гида, на ходу выхватив у него iPhone за 123 тысячи

Общество - Происшествия
14:25, 04 сентября 2020

В Москве велосипедист ограбил гида, на ходу выхватив у него iPhone за 123 тысячи

В центре столицы неизвестный на велосипеде отобрал у экскурсовода смартфон и скрылся.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне, 3 сентября, в полицию обратился 34-летний москвич, работающий гидом. Он рассказал, что находился на парковке экскурсионных автобусов на улице Москворецкая, в руках у него был iPhone стоимостью 123 тысячи рублей. Внезапно неизвестный, проезжая на велосипеде, выхватил гаджет у него из рук и уехал.

Пострадавший описал злоумышленника. По его словам, это худощавый мужчина в спортивной одежде, примерно 25-30 лет.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Теги: #Москва

Рубрика: Происшествия

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