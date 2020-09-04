В Москве велосипедист ограбил гида, на ходу выхватив у него iPhone за 123 тысячи

В центре столицы неизвестный на велосипеде отобрал у экскурсовода смартфон и скрылся.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне, 3 сентября, в полицию обратился 34-летний москвич, работающий гидом. Он рассказал, что находился на парковке экскурсионных автобусов на улице Москворецкая, в руках у него был iPhone стоимостью 123 тысячи рублей. Внезапно неизвестный, проезжая на велосипеде, выхватил гаджет у него из рук и уехал.

Пострадавший описал злоумышленника. По его словам, это худощавый мужчина в спортивной одежде, примерно 25-30 лет.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.