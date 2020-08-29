Спасатели фонда Бэнкси направились к судну с мигрантами в Средиземном море

Судно «Луиз Мишель» с более чем 200 спасенными мигрантами подало сигнал бедствия. Один из членов команды заявил, что им необходима незамедлительная помощь: один человек уже умер, пишет «Интерфакс».

Сейчас «Луиз Мишель» находится в 90 километрах юго-восточнее итальянского острова Лампадуза.

Спасатели из команды фонда, учрежденного уличным художником Бэнкси, уже направились в сторону судна. Эти работники занимаются спасением мигрантов с неурегулированным гражданском статусом в водах Средиземного моря.