После ДТП с тремя погибшими в Калмыкии завели уголовное дело

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом и «КамАЗом», при котором погибли три человека.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Автокатастрофа на трассе Яшкуль – Комсомольский – Артезиан произошла в ночь на 26 августа. Фура врезалась в ехавший из Махачкалы в Москву пассажирский автобус, в котором находились 45 человек.

В результате ДТП погибли три человека, пятеро пострадавших доставлены в больницу в поселке Комсомольском. Из Махачкалы выехал резервный автобус для перевозки пассажиров к дальнейшему месту следования.