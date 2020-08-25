В Анапе горят 30 га леса. Мэрия вводит режим чрезвычайной ситуации

С 25 августа в границах Супсехского сельского округа города Анапы введен режим чрезвычайной ситуации в связи с крупным лесным пожаром, произошедшем в районе поселка Большой Утриш. Оперативный штаб возглавил исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец. Об этом сообщает сайт мэрии города.

Всего огнем охвачена территория около 30 га, фронт пожара сейчас составляет около 5 км, а территория активного горения — около 3 га. Из зоны ЧС проведена эвакуация около тысячи туристов, для которых было организовано питание и транспорт до ближайших населенных пунктов.

На данный момент пострадавших не зарегистрировано — вблизи опасной зоны дежурят машины скорой помощи. Пожар тушат более 200 человек, задействована 21 единица техники — в их числе два вертолета и четыре катера.