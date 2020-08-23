Уволившегося следователя белорусского СК в России похитили и вывезли в Беларусь

Накануне стало известно, что старший следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович, который ранее уволился, призвав «изгнать диктатора», и уехал из страны, был задержан в Пскове. Теперь его адвокат Вячеслав Головин говорит «Дождю», что в отделении его нет.

В полиции юристу объяснили, что Остаповича отпустили, а, по словам его источника, «потом неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси». Адвокат считает, что в этом могут быть замешаны белорусские силовики.

Как писал TUT.BY, Остапович намеревался из России уехать в Латвию, но его планам помешали коронавирусные ограничения. Перед этим он разместил в своем Instagram фото с рапортом на увольнение.

«Все мы не слепы, видим правду, как по местам работы (...), так и из информации Сети интернет. У многих из нас были незаконно задержаны знакомые, преподаватели, друзья, родственники, которые рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД), иных местах, где происходили издевательства над гражданами», — написал следователь, отметив, что против людей «десятками в день» возбуждают уголовные дела, а за «все бесчинства, насилия, издевательства над нашим миролюбивым народом, порчу имущества» на силовиков, по его информации не было заведено ни одного дела.

«Молчать не буду, участвовать в сокрытии преступлений не буду, преступные приказы выполнять не буду, продолжать работу в силовом блоке не могу ввиду несоответствия моих принципов с настоящей политикой. Прошу, коллеги, опомнитесь, спасите силовой блок»