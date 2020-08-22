ВВС Франции уничтожили группу террористов ИГ на границе Мали и Нигера

На границе Мали и Нигера ВВС Франции ликвидировали группу террористов в рамках операции «Бархан».

Как сообщает малийский портал Malivox, выявленные с помощью дрона 17 августа цели в районе Липтако были уничтожены ударами двух истребителей Mirage 2000, поднявшихся с базы в столице Чада, городе Нджамене. В результате ликвидированы несколько террористов.

В регионе Липтако были уничтожены цели, которые ВВС выявили с помощью дрона 17 августа. В результате двух ударов с истребителей Mirage 2000 было устранено несколько террористов, принадлежащих к группировкам «Исламское государство в Западной Африке» и «Исламское государство в Большой Сахаре». Обе являются структурами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.)

Военная антитеррористическая операция «Бархан» была начата Францией в августе 2014 года. В операции участвуют более пяти тысяч человек. Помимо французских военных, в ней задействованы подразделения вооруженных сил Испании, Великобритании, Дании, Чехии и Эстонии, используется десяток военных баз на территории Африки, две из которых находятся в Мали.

В Мали 18 августа на военной базе около столицы Бамако начался мятеж. Президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе арестовали, вскоре глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.