В Воронеже нашли брошенную девочку в коляске. Родителей еще не нашли

Ночью 22 августа жители Левобережного района Воронежа на улице Писарева обнаружили коляску с девочкой около полутора лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

«Примерно около полуночи на улице Писарева в Левобережном районе Воронежа найдена девочка в возрасте примерно полутора лет. Сейчас девочка в медучреждении. До настоящего времени ее родители не найдены», — рассказал собеседник агентства.

В данный момент полиция принимает необходимые меры по поиску родителей девочки.