"Выбила четыре зуба, начала плакать": телеведущая РЕН ТВ пострадала в аварии

Водитель ведущей компании по предоставлению такси не справился с управлением, а потом пытался скрыться с места ДТП.

– Елена Крайт заказала себе такси на Мосфильмовской, – рассказывает супруг телеведущей, адвокат, руководитель Федерального проекта по Безопасности и Борьбе с коррупцией Российской Федерации Виталий Бородин. – В пути водитель не справился с управлением и попал в ДТП. Елена выбила четыре зуба, начала плакать. Водитель начал ее всю в крови выволакивать из машины, хотел скрыться с места происшествия. Я связался с начальником ГАИ, его задержали. Сейчас на месте оформляются документы, ведется расследование. Мы планируем подавать в суд на компанию «Яндекс». Супруга сразу мне позвонила, но я слышал только, как она плакала.

Сейчас Елена находится в больнице, помимо выбитых зубов у нее сотрясение мозга. С ней находится ее мама.

– Мы завтра планировали отмечать год нашей младшей дочери, заказали шарики, торт, – добавил Виталий.