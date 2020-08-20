В Тамбовской области жертвами ДТП с грузовиком стали трое взрослых и ребенок

На трассе под Тамбовом столкнулись легковой автомобиль и грузовик, четыре человека погибли.

Как пишет ТАСС со ссылкой региональное МЧС, авария произошла на трассе Р-22. Уточняется, что иномарка KIA Rio выехала на встречную полосу и врезалась в грузовую фуру, в результате чего та загорелась. Жертвами автокатастрофы стали четыре человека, среди них один ребенок.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Движение по трассе осуществляется по обочине.