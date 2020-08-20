В подмосковном доме престарелых из-за короткого замыкания произошел пожар

В доме престарелых, расположенном в подмосковной Балашихе, произошел пожар, о пострадавших не сообщается.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области, во время ремонтных работ в пансионате «Семья» произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию на площади 2 кв. м. Из здания были эвакуированы 33 человека.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Данных о пострадавших нет.

Напомним, в апреле из-за возгорания электропроводки в московском частном доме престарелых погибли четыре человека.