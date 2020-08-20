"Приехали большие погоны": журналисты рассказали о событиях вокруг ГКБ, в которой лежит Навальный 

Возле здания больницы, в которую помещен известный оппозиционный политик Алексей Навальный, постоянно дежурят два полицейских автомобиля, в самом здании ГКБ также встречаются представители силовых структур.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал журналист «Омска Онлайн» Александр Зубов.

Он добавил, что медицинское учреждение в целом работает в штатном режиме без каких-либо видимых изменений.

«На данный момент для журналистов организован оперативный штаб в одном из помещений ГКБ, возле здания больницы дежурят несколько полицейских автомобилей, в самом здании также периодически ходят представители силовых структур.

Заместитель главврача ГКБ рассказал журналистам, что Алексей Навальный находится сейчас под аппаратом ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое. Известно, что на данный момент проведены различные исследования, но какой-то более подробной информации о его состоянии здоровья не было.

Помимо всего прочего, одному из охранников ГКБ сообщили, что в больницу прибыли большие начальники, «при больших погонах».

Сама больница работает в штатном режиме, каких-либо затруднений с доступом к ней не наблюдается», — сообщил Александр Зубов.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что приехавшие в больницу после госпитализации политика сотрудники ФСБ и Росгвардии опрашивают медицинский персонал.