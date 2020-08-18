65-летняя медработница севастопольской больницы умерла от коронавируса

В Севастополе медсестра одной из больниц скончалась от коронавирусной инфекции. Это первый случай смерти медработника в городе, связанный с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался. Это женщина 65 лет, медсестра 9-й горбольницы. Она работала в "красной" зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких», — сообщает пресс-служба правительства.

Всего в Севастополе с начала пандемии было зарегистрировано 13 смертельных случаев.