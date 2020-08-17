В Москве идет проверка после падения француженки из окна "Дома на набережной"

Гражданка Франции выпала из окна второго этажа легендарного «Дома на набережной» у Кремля, получив серьезную травму.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах, в ночь на 16 августа оперативникам поступила информация о падении человека из окна дома на улице Серафимовича. «Правоохранители опросили мужчину и женщину, которые пояснили, что приехали в гости к 41-летней гражданке Франции, снимающей в доме квартиру на втором этаже. Все трое распивали спиртные напитки», – сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшую увидел прохожий, который вызвал «скорую».

Француженку госпитализировали, ей диагностировали открытый перелом нижней челюсти со смещением. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.