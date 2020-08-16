В Лондоне скончался внук экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева

В Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана, главы Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает портал zakon.kz. Как отмечается, через 10 дней ему должно было исполниться 30 лет.

Причина смерти пока не установлена. Предположительно, он умер от остановки сердца.

Ранее в этом году он рассказал журналистам о многочисленных актах коррупции в Казахстане и в России, а также в его семье. Кроме того, сообщалось, что у него были проблемы с наркотиками, он ранее проходил лечение от зависимости.