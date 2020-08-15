В результате обрушения на шахте "Воргашорская" в Коми погибли четверо горняков

В результате обрушения на шахте «Воргашорская» в Коми погибли несколько горняков.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка», — рассказал собеседник агентства.

МЧС России позже подтвердили информацию о гибели четырех человек.

«В республике Коми на территории шахты "Воргашорская" АО «Воркутауголь» произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки, — сказали в ведомстве. — В результате обрушения погибли четыре человека».

Работы по разбору обрушившейся конструкции продолжаются.