В Перми правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов

Утром 13 августа в дежурные службы Перми поступило анонимное сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах. В их числе были здания Ленинского, Дзержинского и Индустриального суда. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Министерство безопасности Пермского края проверяет информацию об угрозе взрывов и устанавливается личность злоумышленника.

«В дежурные службы края поступило сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах города Перми. На месте работают оперативные службы. Информация перепроверяется. Личность злоумышленника устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным министерства, признаков наличия реальной опасности для населения не выявлено.