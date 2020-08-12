В Боткинской больнице сообщили, что Михаил Ефремов не числится в их базе данных

Михаил Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на контактный центр медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован в больницу им. С. П. Боткина из Пресненского суда Москвы из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Однако оператор контактного центра больницы сообщил корреспонденту ТАСС, что Ефремова как пациента в медучреждении просто нет.

В среду Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. При этом в суде отметили, что направили запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза актера.