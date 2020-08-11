В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи с пациентом. Двое пострадали

В Магнитогорске автомобиль скорой помощи, доставлявший на госпитализацию пострадавшего в аварии мотоциклиста, опрокинулся на проезжей части в результате столкновения с другим автомобилем.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Медики транспортировали мотоциклиста, столкнувшегося ранее с "Газелью". На перекрёстке скорую помощь не пропустил автомобиль марки Mercedes. В результате столкновения "скорая" опрокинулась на бок», — сообщили в Минздраве.

Автомобиль скорой медицинской помощи двиглася на запрещающий сигнал светофора с включенной сиреной и проблесковыми маячками — медики транспортировали тяжелого пациента, ранее попавшего в ДТП с «Газелью».

У одного фельдшера диагностировали сотрясение, у другого перелом костей голени. Пострадавшие доставлены в больницу. Детали произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД.