Перехваченный российскими МиГ-31 американский беспилотник не нарушил границы РФ

Три истребителя МиГ-31 перехватили американский беспилотник Global Hawk над Чукотским морем у границ России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Одиннадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушный объект с безопасного расстояния.

«После разворота БПЛА RQ-4B Global Hawk от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Все полеты российских самолетов МиГ-31 проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США не допущено», — подчеркивается в сообщении.