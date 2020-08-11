На юго-востоке Москвы фургон насмерть сбил пенсионерку во дворе, возбуждено дело

В столице по факту смертельного наезда на пожилую женщину завели уголовное дело против 24-летнего водителя фургона.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу, трагедия произошла накануне, 10 августа, на улице Краснодонская в районе Люблино, во дворе дома 39. «Неработающий мужчина, управляя машиной Fiat Ducato, следуя задним ходом по внутридворовой территории, совершил наезд на переходившую дорогу женщину 1927 года рождения», – рассказали в ведомстве. Там уточнили, что пенсионерка скончалась на месте.

Водитель фургона задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.