8 человек в Киргизии заразились сибирской язвой от мяса больного животного

На юге Киргизии госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского Минздрава.

По данным пресс-службы, госпитализированные предположительно заразились от мяса больного животного.

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовало девять человек», — сообщили в пресс-службе. Сейчас все контактные лица находятся под меднаблюдением и получают антибиотики.

Как сообщают в Минздраве, сейчас продолжаются лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами. Также в районе ЧП создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

Семеро из восьми госпитализированных являются жителями села Папан Кара-Сууйского района Ошской области. На данный момент состояние больных стабильное.