В Индийский океан вытекло порядка тысячи тонн нефтепродуктов

Замглавы японской компании Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно сообщил, что судно компании Nagashiki Shipping Co. Ltd. село на мель из-за чего, по предварительным оценкам, около 1 тысячи тонн нефтепродуктов вытекли в воду в районе острова Маврикий в Индийском океане недалеко от Мадагаскара.

«Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца», — приводит слова Оно ТАСС.

Власти Маврикии ввели в районе режим чрезвычайной экологической ситуации, также обратившись за помощью к представителям ООН. Сообщается, что под угрозой сейчас находятся коралловые рифы возле острова.

Как сообщалось ранее, причиной утечки стала образовавшаяся пробоина. Всего на судне находилось около 4 тысяч тонн нефтепродуктов.