В одну из больниц Бейрута поступило 500 пострадавших от взрыва

В Ливане столичные больницы не успевают оказывать помощь пострадавшим от взрыва в порту Бейрута, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Sky News. Так, стационар Hotel Dieu принял 500 пациентов и уже переполнен.

Отмечается, что при переполненности больниц многие пострадавшие до сих пор остаются без помощи, поскольку заблокированы в своих домах из-за обрушения конструкций.

Ранее предполагалось, что причиной взрыва мог стать пожар на складе пиротехники. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан утверждал, что в порту Бейрута горело судно, перевозившее пиротехнику.

Сейчас известно как минимум о десяти смертельных жертвах взрыва.