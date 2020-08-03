Все метро и "Ашаны" Москвы, а также 50 торговых центров оказались "заминированы"

Неизвестные сообщили о массовом «минировании» в Москве. По данным ТАСС, сообщения поступили об угрозе взрыва на всех станциях метро, а также в 50 торговых центрах, в том числе во всех гипермаркетах «Ашан». Эвакуации решили не проводить.

«На электронную почту Московского метрополитена поступило сообщение о минировании всех станций и других помещений метрополитена. Экстренные службы начали проверку этой информации. Эвакуация не проводится, метро работает в обычном режиме», — пояснил источник агентства в правоохранительных органах.

Аналогичным образом не стали выводить и посетителей столичных ТЦ. Проводится проверка сведений.

Псевдоминированию также подверглись зал ожидания аэропорта «Шереметьево», весь аэропорт Жуковский и четыре самолета.