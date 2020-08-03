В Ленинградской области 62-летний инженер выстрелил в своего соседа

2 августа в полицию города Сосновый бор поступило заявление от 54-летнего мужчины о том, что его сосед по садоводству «Приморский» выстрелил из травматического оружия в ходе возникшего между ними конфликта. Мужчина получил ранение в шею.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что стрельбу начал 62-летний инженер Ленинградской атомной электростанции. Мужчина был опрошен, а травматический пистолет у него изъяли. Планируется возбуждение уголовного дела. Стрелявший отпущен под обязательство о явке.

Потерпевший после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.