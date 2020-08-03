Умер ирландский политический деятель Джон Хьюм

Скончался ирландский политический деятель и лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Ему было 83 года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на семью умершего.

Хьюм в 1998 году подписал знаменитое «Соглашение страстной пятницы», которое на языке политики носит название Белсфастского мирного соглашения. Именно этот документ разрешил конфликт между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Тогда же Джон Хьюм стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с Дэвидом Триблом «за усилия по поиску миного решения конфликта в Северной Ирландии».

В своей дипломатической карьере Хьюм добился больших успехов. Помимо Нобелевской премии он удостоен множества наград в области общественной и миротворческой деятельности, включая Международную премию мира имени Ганди. В 2004-м году Хьюм решил завершить свою политическую деятельность.

Причина смерти Джона Хьюма еще не озвучена.