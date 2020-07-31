В Легнице обезглавили памятник Константину Рокоссовскому. Польские власти молчат

МИД РФ заявил о своем глубоком возмущении в связи с актом вандализма в отношении памятника советскому военачальнику Константину Рокоссовскому в Польше. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского», — прокомментировали в дипведомстве произошедший в ночь с 29 на 30 июля инцидент.

МИД РФ отметил, что польские власти своего отношения «к этому безобразному происшествию публично до сих пор не выразили».

«Президент города Легница сообщил лишь о том, что полиция ведет розыск виновных. Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершен на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться», — говорится в сообщении министерства.

«Очевидно, что поставленное в Польше "на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики», — прокомментировал МИД РФ на сайте дипломатического ведомства.

В ночь на 30 июля у кладбища Красной армии в Легнице пропала скульптура Маршала Рокоссовского весом около 600 кг. Позднее часть фигуры обнаружиди на поле у Щитницкой улицы. Скульптура была найдена полицейскими обезглавленной.