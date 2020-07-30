В Петербурге завели дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела рэпера

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения останков украинского рэпера в доме на Невском проспекте в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Выясняются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, идет расследование.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании в Петербурге 36-летней женщины по подозрению в расчленении мужа, скончавшегося от передозировки наркотиков. По словам задержанной, ее супруг, украинский рэп-исполнитель и участник Versus Battle Энди Картрайт скончался четыре дня назад. Женщина расчленила тело и спрятала пакеты с его фрагментами в холодильник.