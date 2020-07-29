Трое детей погибли в ДТП с участием полицейского, нарушившего правила обгона

В Тверской области погибли трое подростков при столкновении на скутере с иномаркой. За рулем автомобиля был сотрудник полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Авария произошла 28 июля в 23:45 по Москве на 135-м километре автодороги Р-104 в Калязинском районе.

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной Opel при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со скутером. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера 2005 года рождения и два пассажира 2006 года рождения от полученных травм скончались», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, иномаркой «в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на Московском метрополитене».

По итогам медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения содержание этилового спирта в организме водителя установлено не было. Полиция сообщает, что его окончательный результат будет известен после проведения химико-токсикологического исследования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП и назначены необходимые экспертизы.

«В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в ходе расследования планируется дать оценку на предмет исполнения родителями погибших несовершеннолетних и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних», — информирует следствие.