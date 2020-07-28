Задержанного в России азербайджанского террориста переправили в Баку

В Москве задержали азербайджанского террориста, участвующего в незаконном вооруженном формировании в Иране. Мужчину передали в Баку по запросу о выдаче. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура РФ по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова. Он обвиняется в совершении преступлений… проведение учений с целью терроризма и участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооруженного формирования УК Азербайджана», — сообщает Генпрокуратура.

По данным следствия, в марте 2016 года Шукюров перешел через таможенный пропускной пункт «Биласувар» и попал в Иран.

«После этого он участвовал в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования. С целью совершения преступлений террористического характера он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств», — отмечается в сообщении.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о выдаче обвиняемого сразу после установления местонахождения на территории России. Шукюрова доставили на родину в сопровождении спецконвоя.