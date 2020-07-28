Найденный в Бурятии самолет оказался не пропавшим Ан-2, а другим рухнувшим бортом

19 июля в Бурятии пропал самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находились шесть человек. За неделю поисков было обследовано 12 тысяч квадратных километров как с воздуха, так и на земле.

Утром 28 июля сообщалось, что воздушное судно обнаружили на территории Иркутской области, но позже стало известно, что найденные обломки принадлежат другому самолету авиакомпании «Феникс», потерпевшему крушение в прошлом году. Об этом пишет «Интерфакс».

«Обнаруженные обломки не соответствуют бортовому номеру пропавшего на минувшей неделе Ан-2. Это самолет той же авиакомпании "Феникс", совершивший жесткую посадку в июне 2019 года», — сообщил источник «Интерфакса».

Пропавший Ан-2 должен был облететь Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Все находившиеся на его борту были пилотами аналогичных самолетов.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре подтвердили информацию о том, что в ходе поисков пропавшего неделю назад в Бурятии Ан-2 спасатели вышли на место крушения другого борта, который упал летом 2019 года в Усольском районе Иркутской области.

19 июля самолет Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь. СКР начал проверку в связи с исчезновением самолета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч.3 ст. 263 УК).