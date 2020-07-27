В Костроме задержаны поставщики просроченных аппаратов ИВЛ

Сотрудники ФСБ арестовали в Костроме поставщиков просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Задержанным вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, пишет «Губерния».

По словам представителя СУ СКР по Владимирской области Марии Серовой, арестованных доставили из Костромы во Владимир, где суд по ходатайству следователя взял под стражу 44-летнего коммерческого директора компании «Костромская медтехника» и 56-летнего директора компании «Костромская медтехника-Сервис».

Следствие сообщает, что в период пандемии коронавируса семь владимирских коммерческих организаций приобрели в ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» и ООО «НПФ «Костромская медтехника», которые возглавляет один и тот же человек, 97 аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5 НР». В апреле медицинское оборудование передали в инфекционные госпитали. Уже на месте выяснилось, что аппараты были выпущены в 1995-2001 годах, срок действия их регистрационных удостоверений истек 24 ноября 2008-го, а необходимое техническое обслуживание аппаратов не производилось.

Комиссия признала оборудование непригодным. Следствие постановило, что в медицинские учреждения был произведен сбыт недоброкачественных аппаратов ИВЛ под видом благотворительной помощи.

Таким образом, директор фирм-поставщиков и коммерческий директор умышленно ввели в заблуждение владимирских коммерсантов относительно качества и пригодности к использованию медоборудования. Причиненный ущерб оценивается более чем в 10,5 миллионов рублей.