ФСБ заявила о предотвращении массового расстрела в Москве. Террорист убит

Федеральная служба безопасности отчиталась о ликвидации гражданина одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке теракта в Москве. Сам мужчина был застрелен в подмосковных Химках после того, как открыл огонь по участвовавшим в задержании сотрудникам ведомства, передает «РИА Новости» сообщение ФСБ.

Предполагается, что злоумышленник планировал расстрелять прохожих в одном из мест массового скопления людей. У него в квартире после инцидента был проведен обыск, в ходе которого силовики обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД. «При обыске в арендованной преступником квартире ... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии», — добавляет пресс-служба ФСБ.

Кроме того, задержан брат подозреваемого, который, как передает ведомство, искал его, чтобы отговорить ехать в Сирию «для участия в запрещенной в России международной террористической организации».

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.