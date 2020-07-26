В Перми жители выстроились в живую цепь, чтобы достать из воды тонувшую женщину

Мужчина в Перми, услышав крики тонувшей в реке Каме женщины, бросился к ней на помощь, пишут «Мой город — Пермь!».

Когда спаситель с 34-летней женщиной оказались ближе к берегу, из-за скользкого подступа возникла сложность с тем, чтобы вытащить ее на бетонный склон. Тогда собравшиеся у места происшествия люди выстроились живую цепь и дотащили пострадавшую до суши.

«Я видел в одной передаче, что подняться по бетонным плитам очень сложно, поэтому решил, что понадобится моя помощь, я кричал, чтобы мужчина плыл в нашу сторону, а когда он приблизился, я поплыл к нему и вместе с ещё одним мужчиной забрал ее», — рассказывал один из соучастников стихийной спасательной операции Илья Демин.

Позже на место ЧП прибыла «скорая» и горожанку передали медикам.