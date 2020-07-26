В Иркутске из-за курильщика приземлился самолет, летевший в Улан-Удэ

Пассажирскому самолету лоукостера «Победа» пришлось совершить вынужденную посадку в Иркутске, передает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В салоне находился мужчина, который курил и вел себя пренебрежительно как к персоналу, так и к другим пассажирам. Из-за него возникла опасность возгорания на борту. Лайнер летел из Москвы в Улан-Удэ.

В Иркутске мужчину сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. В аэропорту Иркутска лайнер находился 25 минут. Его осмотрели для исключения риска повторного возгорания.

Расходы, затраченные на посадку и стоянку самолета, будут взысканы с нарушителя.