В Крыму на патриотической акции затонул бронеавтомобиль

В Керченском проливе во время проведения патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант» при преодолении дистанции между Таманью и Крымом затонула бронемашина, пишет «Интерфакс».

Всего в акции участвовали три бронеавтомобиля. Расстояние, которое они должны были преодолеть, равно пятнадцати километрам. Акция проводится с 2017 года межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество».

По словам одного из ее организаторов Сергея Чернакова, затонул БРДМ-2, из членов экипажа никто не пострадал. Их эвакуировал катер.

Сейчас решается, каким образом из водоема будут доставать технику и стоит ли продолжать акцию.

Ранее Sobesednik.ru писал про показательные акции на воде с участием военной техники в Каспийске. Там машины бороздили пляжный берег в непосредственной близости от отдыхающих.