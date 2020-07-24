"Дурдом": В Каспийске учения с военной техникой прошли на пляже с детьми

В Каспийске военные провели перед Днем ВМФ тренировочные выступления с участием боевой техники. Как пишет Baza, они прошли прямо на пляже, где купались и отдыхали люди.

На опубликованном видео тяжелая техника погружается в воду в паре метров от разбежавшихся в стороны людей, пока наблюдающие за необычной картиной маленькие дети продолжают купаться под звуки выстрелов, плавая возле идущих в атаку бронетранспортеров.

Самый необычный отечественный пляж на этой неделе – пляж в Каспийске. Там, прямо среди отдыхающих, прошла тренировка военных к морскому параду 26 июля. Боевые десантные машины, рассекая ряды купальщиков, отрабатывали морскую переправу.



Ты в Турции после шестого пива. pic.twitter.com/zgm1kq0xFE — baza (@bazabazon) July 24, 2020

«А если кто-то нырнул и не заметил? Дурдом. Это же с чьей санкции такое безбашенное?» — возмущается один из пользователей Twitter в комментариях. «Никого хоть не раздавили?» — разделяет его опасения другой.

Напомним, что День Военно-Морского Флота военные намерены отметить в это воскресенье, 26 июля. В этот день в разных регионах страны они устроят морское шоу и прочие мероприятия, приуроченные к торжественной дате.